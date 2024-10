Ondata piena fiume Cecina, chiusa Variante Aurelia. Sindaca: “Evitate spostamenti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cecina – Ondata piena fiume Cecina, chiusa Variante Aurelia. Sindaca: “Evitate spostamenti”. Ondata piena fiume Cecina in corso, sotto attenzione il fiume Cecina per il transito della piena con una enorme portata d’acqua. A causa dell’innalzamento del livello del fiume Cecina, è stata chiusa la strada statale 1 Aurelia tra gli svincoli di Cecina Nord e La California, in provincia di Livorno, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. La Sindaca Lia Burgalassi chiude le scuole. Attivato Coc. Sindaca di Cecina Lia Burgalassi: “La situazione è critica La piena del Cecina è in corso e la nostra protezione civile sta monitorando la situazione. Sul territorio, in particolare nei comuni limitrofi, si sono verificati allagamenti e si registrano difficoltà. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): “”.in corso, sotto attenzione ilper il transito dellacon una enorme portata d’acqua. A causa dell’innalzamento del livello del, è statala strada statale 1tra gli svincoli diNord e La California, in provincia di Livorno, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. LaLia Burgalassi chiude le scuole. Attivato Coc.diLia Burgalassi: “La situazione è critica Ladelè in corso e la nostra protezione civile sta monitorando la situazione. Sul territorio, in particolare nei comuni limitrofi, si sono verificati allagamenti e si registrano difficoltà.

