Nuovi poveri apre le porte la Boutique della Solidarietà

Sono quasi 290 le famiglie, il 47% italiane, che ogni anno bussano alla porta della Caritas a Cernusco, "in aumento", spiega il presidente Lorenzo Guzzi, alla testa di un esercito del bene che conta 150 volontari di tutte le età, 22 dei quali, in prima linea al Centro d'ascolto. Una dei tre bracci dell'organizzazione che ieri ha aperto la nuova Boutique della Solidarietà, dove il vestiario viene donato a chi ne ha bisogno. L'anno scorso la vetrina ha distribuito 6mila capi, "ma ne abbiamo movimentati 10mila", un altro dato che alla vigilia della Giornata della povertà fotografa la situazione che qui, nel cuore di una delle città più ricche d'Italia, Cernusco è 23esima per reddito nel Paese, fa ancora più riflettere. "Non vale per tutti - racconta il presidente - da noi arriva chi chiede aiuto anche per pagare una bolletta, o chi fino a qualche anno fa aveva casa e lavoro.

