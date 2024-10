Oasport.it - Nuoto, Lorenzo Mora sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai. Pilato prova i 200 rana, Ceccon 5° nei 100 misti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Une tre posti in finale: inizia così ladelper l’Italia delrappresentata da cinque dei suoi migliori specialisti non solo in vasca corta, ambiente nel quale si svolge la manifestazione itinerante organizzata da World Aquatics. Nel primo dei tre giorni in programma aqualche buon risultato cronometrico, da parte soprattutto dei padroni di casa e dello svizzero Noè Ponti che ha fatto segnare il nuovo record europeo dei 100 farfalla, qualche prestazione di sostanza degli atleti più attesi e anche qualche sorpresa in negativo come il mancato accesso alla finale dei 100di Nicolò Martinenghi, ancora in fase di rodaggio dopo un lungo stop post-olimpico e dunque non certo al meglio della condizione.