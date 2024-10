Nessun giocatore più importante del Milan per Fonseca furioso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha avuto due settimane per riflettere sull’ultima sconfitta della sua squadra e non si asterrà mai dal criticare un giocatore per il suo nome o il suo status. Il Milan è stato battuto 2-1 dalla Fiorentina prima della sosta per le nazionali, una sconfitta arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. È stato il modo della loro sconfitta a Firenze, dove Theo Hernandez e Tammy Abraham sono stati entrambi negati da David de Gea dal dischetto, che ha lasciato Fonseca furioso. Fonseca ha rimproverato i suoi giocatori per aver disobbedito agli ordini dopo la partita, sottolineando che Christian Pulisic era il rigorista designato, mentre era anche furioso nel vedere Hernandez espulso per dissenso nel finale. Justcalcio.com - Nessun giocatore più importante del Milan per Fonseca furioso Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore delPauloha avuto due settimane per riflettere sull’ultima sconfitta della sua squadra e non si asterrà mai dal criticare unper il suo nome o il suo status. Ilè stato battuto 2-1 dalla Fiorentina prima della sosta per le nazionali, una sconfitta arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. È stato il modo della loro sconfitta a Firenze, dove Theo Hernandez e Tammy Abraham sono stati entrambi negati da David de Gea dal dischetto, che ha lasciatoha rimproverato i suoi giocatori per aver disobbedito agli ordini dopo la partita, sottolineando che Christian Pulisic era il rigorista designato, mentre era anchenel vedere Hernandez espulso per dissenso nel finale.

