Museo Diocesano di Donnaregina per il sociale al Festival Capability il 19 e 20 ottobre. Visite gratuite e i Tableaux Vivants di Caravaggio dedicati al mondo della disabilità . Il Museo Diocesano del Complesso monumentale Donnaregina prosegue il percorso di dare centralità alle attività sociali e lo fa attraverso la diffusione della bellezza e della cultura

Museo Diocesano di Donnaregina per il sociale al Festival Capability - Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius. it. . Una grande opportunità per conoscere le bellezze artistiche del Museo Diocesano e l’opportunità di vivere un’esperienza unica con 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di ... (Anteprima24.it)

Ferragosto al Museo Donnaregina - il Museo Diocesano di Napoli aperto per tutto il mese di agosto -  Ferragosto a Donnaregina per i tanti turisti e per i napoletani rimasti in città per godere delle bellezze di un complesso monumentale unico nel suo genere. Turisti e cittadini rimasti a Napoli potranno godere delle bellezze del Complesso Monumentale Donnaregina. Si potrà ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia e la chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova. (2anews.it)

Donnaregina - il Museo Diocesano di Napoli resterà aperto tutto il mese di agosto - it. . Tra i tanti troviamo quadri di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis.  Esso rappresenta un unicum nel panorama del centro storico napoletano dove gli edifici più antichi sono stati trasformati dalla ridondante decorazione barocca che, dopo il Concilio di Trento, ha invaso con intarsi marmorei, ... (Ildenaro.it)