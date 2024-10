Motogp Australia oggi: i fratelli Marquez volano nelle prequalifiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Phillip Island (Australia), 18 ottobre 2024 – Quattro gare al termine del mondiale 2024 di Motogp e tutto ancora aperto. Nel corso delle prequalifiche del Gran Premio dell’Australia, l’alba Italiana è sorta nel segno dei fratelli Marquez. I due contendenti per il Motomondiale, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, sono arrivati rispettivamente quarto e quinto. Terza posizione conquistata dal riminese Marco Bezzecchi. Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce con il tempo di 1'27"770, subito dietro il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"102). Bene Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"188) che si è assicurato il terzo posto davanti a Martin e Bagnaia. Lo spagnolo su Ducati Pramac ha fissato il crono a +0"197, il campione del mondo in carica a +0"243. Sport.quotidiano.net - Motogp Australia oggi: i fratelli Marquez volano nelle prequalifiche Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Phillip Island (), 18 ottobre 2024 – Quattro gare al termine del mondiale 2024 die tutto ancora aperto. Nel corso delledel Gran Premio dell’, l’alba Italiana è sorta nel segno dei. I due contendenti per il Motomondiale, Jorge Martin e Francesco Bagnaia, sono arrivati rispettivamente quarto e quinto. Terza posizione conquistata dal riminese Marco Bezzecchi. Marc, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce con il tempo di 1'27"770, subito dietro il fratello Alex(Ducati Gresini, +0"102). Bene Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0"188) che si è assicurato il terzo posto davanti a Martin e Bagnaia. Lo spagnolo su Ducati Pramac ha fissato il crono a +0"197, il campione del mondo in carica a +0"243.

