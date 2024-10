Milan-Udinese, Paulo Fonseca avvisa i giocatori: non me ne frega un cazzo del nome. La dichiarazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paulo Fonseca lancia un messaggio ai propri calciatori alla vigilia di Milan-Udinese: il loro nome non condiziona l’atteggiamento del tecnico portoghese. Le parole Paulo Fonseca avvisa i suoi giocatori: il loro nome non condizionerà in alcun modo le sue scelte. L’allenatore del Milan manterrà lo stesso comportamento con tutti i membri della rosa. Il tecnico portoghese si confronterà direttamente faccia a faccia con la squadra o con i giocatori qualora dovessero aver sbagliato. Tuttavia, l’allenatore alla prima stagione alla guida dei rossoneri non ha alcun interesse a ostentare la propria leadership come rivelato da lui stesso in conferenza stampa alla viglia della sfida casalinga di campionato contro l’Udinese: La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all’interno dello spogliatoio, faccia a faccia. Dailymilan.it - Milan-Udinese, Paulo Fonseca avvisa i giocatori: non me ne frega un cazzo del nome. La dichiarazione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)lancia un messaggio ai propri calciatori alla vigilia di: il loronon condiziona l’atteggiamento del tecnico portoghese. Le parolei suoi: il loronon condizionerà in alcun modo le sue scelte. L’allenatore delmanterrà lo stesso comportamento con tutti i membri della rosa. Il tecnico portoghese si confronterà direttamente faccia a faccia con la squadra o con iqualora dovessero aver sbagliato. Tuttavia, l’allenatore alla prima stagione alla guida dei rossoneri non ha alcun interesse a ostentare la propria leadership come rivelato da lui stesso in conferenza stampa alla viglia della sfida casalinga di campionato contro l’: La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all’interno dello spogliatoio, faccia a faccia.

