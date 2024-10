Meloni, Italia apprezza l'assistenza umanitaria giordana a Gaza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell'incontro ad Aqaba con il re giordano Abdullah II, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso l'apprezzamento Italiano per il ruolo svolto dalla Giordania nella consegna dell'assistenza umanitaria a Gaza, incluso nel quadro dell'iniziativa 'Food for Gaza', e ha discusso con il sovrano l'iniziativa 'Gaza humanitarian gateway', promossa da Re Abdullah per rafforzare l'accesso umanitario nella Striscia, di cui ha condiviso contenuti e urgenza". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Quotidiano.net - Meloni, Italia apprezza l'assistenza umanitaria giordana a Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell'incontro ad Aqaba con il re giordano Abdullah II, la presidente del Consiglio Giorgia"ha espresso l'mentono per il ruolo svolto dalla Giordania nella consegna dell', incluso nel quadro dell'iniziativa 'Food for', e ha discusso con il sovrano l'iniziativa 'n gateway', promossa da Re Abdullah per rafforzare l'accesso umanitario nella Striscia, di cui ha condiviso contenuti e urgenza". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

