Meloni in Medio Oriente: “Con il re di Giordania sforzi comuni per il cessate il fuoco a Gaza” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tappa in Giordania sulla rotta per Beirut per il premier Giorgia Meloni, che ad Aqaba è stata ricevuta da Re Abdullah II. Un incontro faccia a faccia con il sovrano, al quale è seguita una colazione di lavoro. “I due leader – spiega Palazzo Chigi in una nota – hanno discusso della situazione in Medio Oriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati”. Secoloditalia.it - Meloni in Medio Oriente: “Con il re di Giordania sforzi comuni per il cessate il fuoco a Gaza” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tappa insulla rotta per Beirut per il premier Giorgia, che ad Aqaba è stata ricevuta da Re Abdullah II. Un incontro faccia a faccia con il sovrano, al quale è seguita una colazione di lavoro. “I due leader – spiega Palazzo Chigi in una nota – hanno discusso della situazione ine degliper unile il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati”.

