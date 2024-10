Medici stressati, vittoria legale con firma sannita: 100mila euro di risarcimento per l’Asl (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Corte di Appello di Napoli ha emesso una sentenza destinata a far discutere: un maxi risarcimento di 100mila euro è stato riconosciuto a un medico ospedaliero napoletano per il danno da stress causato da orari di lavoro eccessivi, violando le normative europee sulla sicurezza e salute. Ma ciò che spicca in questa vicenda è il ruolo determinante degli avvocati Egidio Lizza e Giovanni Romano, entrambi sanniti, che hanno ottenuto questo importante risultato legale. Gli avvocati, originari della provincia di Benevento, hanno rappresentato il medico in un processo che ha acceso i riflettori su un problema sistemico della sanità italiana: la carenza di personale che costringe molti Medici a turni massacranti, senza adeguati periodi di riposo. Anteprima24.it - Medici stressati, vittoria legale con firma sannita: 100mila euro di risarcimento per l’Asl Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Corte di Appello di Napoli ha emesso una sentenza destinata a far discutere: un maxidiè stato riconosciuto a un medico ospedaliero napoletano per il danno da stress causato da orari di lavoro eccessivi, violando le normativepee sulla sicurezza e salute. Ma ciò che spicca in questa vicenda è il ruolo determinante degli avvocati Egidio Lizza e Giovanni Romano, entrambi sanniti, che hanno ottenuto questo importante risultato. Gli avvocati, originari della provincia di Benevento, hanno rappresentato il medico in un processo che ha acceso i riflettori su un problema sistemico della sanità italiana: la carenza di personale che costringe moltia turni massacranti, senza adeguati periodi di riposo.

