Maltempo nella Marca: Brenton a rischio esondazione, idrovora sull'Avenale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuova ondata di Maltempo sta colpendo dalle prime ore di venerdì 18 ottobre i comuni della provincia di Treviso: l'allerta, anche oggi, è concentrata soprattutto nell'area della Castellana.In mattinata il livello dell'Avenale era tornato a salire in maniera preoccupante arrivando a 50 Trevisotoday.it - Maltempo nella Marca: Brenton a rischio esondazione, idrovora sull'Avenale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuova ondata dista colpendo dalle prime ore di venerdì 18 ottobre i comuni della provincia di Treviso: l'allerta, anche oggi, è concentrata soprattutto nell'area della Castellana.In mattinata il livello dell'era tornato a salire in maniera preoccupante arrivando a 50

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo in Toscana : allagamenti devastanti per l’orticoltura nella Val di Cornia - Monitoraggio della situazione meteorologica Il Servizio Idrogeologico della Toscana ha condotto un monitoraggio attento delle precipitazioni, riscontrando valori allarmanti. La situazione nella Val di Cornia è particolarmente allarmante, in quanto questa zona è nota per la produzione di ortaggi di alta qualità. (Gaeta.it)

Maltempo in Liguria : la piena del torrente Recco provoca evacuazioni e disagi nella circolazione - Il maltempo in Liguria continua a richiedere la massima attenzione da parte di tutte le autorità competenti. Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che stanno lavorando per ripristinare l’operatività della linea e risolvere i problemi tecnici causati dalle avverse condizioni meteorologiche. Sia i genitori che il personale scolastico sono stati tempestivamente informati della situazione. (Gaeta.it)

Maltempo : la piena del fiume Po è passata nella notte ai Murazzi di Torino - nessuna esondazione - La piena del fiume Po è passata durante la notte di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, senza esondazioni ai Murazzi di Torino. Contrariamente all'allerta diffusa ieri, il livello del corso d'acqua non ha superato i 1,95 metri a Carignano, dunque il tutto è rimasto contenuto nella normalità... (Torinotoday.it)