Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: partono le pre-qualifiche, qualche problema per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-24 minuti:perde quattro decimi al t2 -25 minuti: rientra finalmente, vediamo che succede. Acosta in scia segna casco rosso al primo settore -26 minuti: 1:28:454 per Marc Marquez, due decimi meglio di Miller -27 minuti: doppio casco rosso per uno scatenato Marquez -28 minuti: va davanti Marquez: 1:28.674 per lui, segue Miller a +0.057, poi Martin a +0.355 -29 minuti: attenzione perché Marc Marquez è on fire nel suo primi giro veloce dopo l’uscita dai box. Casco rosso per lui al secondo settore. -30 minuti: la maggior parte dei piloti è al momento ferma ai box,compreso. -32 minuti: analisi dei dati alla moto di, ora si è effettuato un intervento sull’ammortizzatore posteriore. Ma c’è qualcosa che disturba. Non è dato sapere cosa al momento. -33 minuti:ancora fermo ai box.