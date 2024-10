L’ideologia di Hamas sopravviverà all’eliminazione di Sinwar? (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Anche se questa non è la fine della guerra a Gaza, è l’inizio della fine”: è la terza frase detta dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, commentando l’uccisione del capo dei capi di Hamas, Yahya Sinwar. Un simbolo, combattente che ha dedicato la sua intera vita alla distruzione dello Stato di Israele, sia nei fatti che nella narrazione, quella con cui ha indottrinato centinaia di giovani palestinesi diventati poi miliziani. È morto combattendo — dunque lasciando spazio alla continuazione del suo simbolismo, del suo mito velenoso, come martire eroico da usare per il proselitismo futuro. Perché Hamas è anche questo: come diceva la think tanker emiratina Ebtesam Al Ketbi, durante un recente evento ospitato dalla Fondazione Med-Or, “Hamas è un’ideologia: si possono uccidere le persone, ma non si possono uccidere le ideologie”. Formiche.net - L’ideologia di Hamas sopravviverà all’eliminazione di Sinwar? Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Anche se questa non è la fine della guerra a Gaza, è l’inizio della fine”: è la terza frase detta dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, commentando l’uccisione del capo dei capi di, Yahya. Un simbolo, combattente che ha dedicato la sua intera vita alla distruzione dello Stato di Israele, sia nei fatti che nella narrazione, quella con cui ha indottrinato centinaia di giovani palestinesi diventati poi miliziani. È morto combattendo — dunque lasciando spazio alla continuazione del suo simbolismo, del suo mito velenoso, come martire eroico da usare per il proselitismo futuro. Perchéè anche questo: come diceva la think tanker emiratina Ebtesam Al Ketbi, durante un recente evento ospitato dalla Fondazione Med-Or, “è un’ideologia: si possono uccidere le persone, ma non si possono uccidere le ideologie”.

