Le forti piogge danneggiano le strade: lunghe code in autostrada e FiPiLi

Le forti piogge che hanno imperversato sulla Toscana nella giornata di ieri, 17 ottobre, e anche nella nottata in tutto il Fiorentino, hanno come si suol dire presentato il conto alle prime ore della mattina del 18 ottobre.

Maltempo - forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna

Ancora maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana.

