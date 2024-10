Anteprima24.it - Le altre di C, svolta a Taranto: formalizzata la cessione della società

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla fine è arrivata la tanto attesa fumata bianca per ladelalla APEX Capital Global LLC rappresentata da Mark Campbell che questa mattina ha incontrato anche il sindaco. A renderlo noto lo stesso club pugliese attraverso il proprio profilo social. Ora si aprono nuovi scenari per il sodalizio jonico che sembra, con questa, aver messo definitivamente da parte tutti i problemi societari che hanno preso il via la scorsa estate con le dimissioni del presidente Giove. Questo il comunicato ufficiale: “IlFc 1927 comunica di aver sottoscritto un accordo didel Club con APEX Capital Global LLC. È stato già sottoscritto un accordo preliminare e nei prossimi giorni si procederà a portare avanti gli step successivi per laformale del Club.