“Lazio terra di cinema”: inaugurato lo spazio alla Festa del cinema di Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la responsabile della struttura autonoma cinema, Lorenza Lei, hanno inaugurato lo spazio “Lazio terra di cinema”, all’interno della Festa del cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone. Nel corso dell’evento sono state presentate le attività del settore cinema e audiovisivo che si svolgeranno nello spazio della Regione Lazio fino al 27 ottobre. In particolare, sono state illustrate le iniziative legate alla promozione del territorio, alle eccellenze del Lazio, con attenzione alle tematiche sociali, ambientali e di attualità. “Lazio terra di cinema” è uno spazio aperto per discutere e confrontarsi sul futuro del cinema e dell’audiovisivo con esperti del settore, appassionati, rappresentanti istituzionali e di categoria. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Il presidente della Regione, Francesco Rocca, e la responsabile della struttura autonoma, Lorenza Lei, hannolodi”, all’interno delladeldi, presso l’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone. Nel corso dell’evento sono state presentate le attività del settoree audiovisivo che si svolgeranno nellodella Regionefino al 27 ottobre. In particolare, sono state illustrate le iniziative legatepromozione del territorio, alle eccellenze del, con attenzione alle tematiche sociali, ambientali e di attualità. “di” è unoaperto per discutere e confrontarsi sul futuro dele dell’audiovisivo con esperti del settore, appassionati, rappresentanti istituzionali e di categoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inaugurato “Lazio Terra di Cinema” : Un nuovo spazio per il settore audiovisivo alla Festa del Cinema di Roma - La mostra rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione, non solo per il settore cinematografico, ma per l’intera società. Con 60 milioni di euro destinati agli investimenti nel settore in tre anni e oltre 200 produzioni attive, il Lazio si posiziona come una delle regioni più dinamiche nel contesto europeo. (Gaeta.it)

Festa del cinema di Roma - inaugurato lo spazio “Lazio Terra di Cinema” - Nel corso dell’evento sono state presentate le attività del settore cinema e audiovisivo che […] L'articolo Festa del cinema di Roma, inaugurato lo spazio “Lazio Terra di Cinema” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . REGIONE LAZIO – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la responsabile della struttura autonoma Cinema, Lorenza Lei, hanno inaugurato oggi lo spazio ... (Temporeale.info)

Presentato il bando per il sostegno alla distribuzione di opere cinematografiche in Lazio - Un ulteriore requisito è la dimostrazione di un patrimonio netto, che deve essere non inferiore a 40. È essenziale che la distribuzione avvenga in un arco temporale specifico, ovvero tra il 3 maggio 2024 e il 30 aprile 2025, con un minimo di sei proiezioni settimanali per i lungometraggi e tre per documentari e cortometraggi, come attestato dalla documentazione SIAE. (Gaeta.it)