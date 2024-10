Lavoro e giovani, le imprese artigiane puntano sull’apprendistato (Di venerdì 18 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le imprese artigiane possono rappresentare un’opportunità importante per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di Lavoro in Italia, soprattutto tra i giovani. Ne ha parlato Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Lavoro e giovani, le imprese artigiane puntano sull’apprendistato Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Lepossono rappresentare un’opportunità importante per migliorare l’incontro tra domanda e offerta diin Italia, soprattutto tra i. Ne ha parlato Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo Neet - 144mila giovani creano lavoro e fanno impresa - A fotografarli è un focus realizzato da Censis e Confcooperative, con i dati aggiornati al secondo trimestre di quest'anno. Segue il Nord Ovest con il 28%, il Nord Est con il 19% e il Centro con il 17%". Tra i settori vince la comunicazione che genera un mercato in cui i giovani - sottolinea l'analisi - si stanno proponendo come player assoluti. (Quotidiano.net)

Non solo Neet - 144mila giovani creano lavoro e fanno impresa - Segue il Nord Ovest con il 28%, il Nord Est con il 19% e il Centro con il 17%". All'opposto, ci sono e aumentano gli Eet (occupati, istruiti e formati): giovani che inventano un lavoro e fanno impresa. Sono 144mila tra i 15 e i 29 anni che, grazie all'autoimprenditorialità, aprono attività in diversi settori, prevalentemente innovativi e tecnologici. (Quotidiano.net)

Bergamo - Confindustria e sindacati ridisegnano il lavoro per giovani e donne - “Una flessibilità di precisione, che risponda alle esigenze del lavoratore e della lavoratrice in tutte le fasi della propria vita: quando è giovane, quando diventa magari genitore e quando poi ha un parente anziano di cui occuparsi”. Il documento, preparato da un Gruppo Tecnico paritetico incaricato da Confindustria Bergamo e dalle Segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil di Bergamo, ha preso ... (Bergamonews.it)