Lavori su tangenziali e autostrade: tutte le chiusure (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lavori di manutenzione, segnaletica verticale, Lavori di pavimentazione. Diverse le chiusure delle tangenziali e autostrade milanesi nei prossimi giorni. Tangenziale EstPer consentire i Lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 ottobre Milanotoday.it - Lavori su tangenziali e autostrade: tutte le chiusure Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di manutenzione, segnaletica verticale,di pavimentazione. Diverse ledellemilanesi nei prossimi giorni. Tangenziale EstPer consentire idi manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori su tangenziali e autostrade: tutte le chiusure - Lavori di manutenzione, segnaletica verticale, lavori di pavimentazione. Diverse le chiusure delle tangenziali e autostrade milanesi nei prossimi giorni. (milanotoday.it)

Rubinetti a secco per due giorni a Salerno: la mappa dei disagi - Inoltre, per dei lavori nel Serbatoio di Casa Manzo, per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di ... (salernotoday.it)

Corso Europa chiuso dalla tangenziale al “Galassia” dal 23 ottobre a fine lavori - Lavori di riqualificazione del selciato, il Comune di Piacenza chiude il tratto di corso Europa che va dalla rotonda della tangenziale fino alla rotonda ... (piacenzasera.it)