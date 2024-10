Lavoratrice in smart working cade per strada mentre va a prendere la figlia a scuola. Inail condannata, risarcimento di 10mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano ha aperto un importante dibattito sulla tutela dei lavoratori in smart working, stabilendo un precedente significativo per i diritti dei genitori che, anche durante la pandemia, si sono trovati a dover conciliare lavoro e responsabilità familiari. L'articolo Lavoratrice in smart working cade per strada mentre va a prendere la figlia a scuola. Inail condannata, risarcimento di 10mila euro . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano ha aperto un importante dibattito sulla tutela dei lavoratori in, stabilendo un precedente significativo per i diritti dei genitori che, anche durante la pandemia, si sono trovati a dover conciliare lavoro e responsabilità familiari. L'articoloinperva aladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È in smart working ma cade mentre va a prendere la figlia a scuola : Inail condannata a risarcire 10mila euro - La giudice del lavoro le ha riconosciuto poco piu' di 10mila euro sottolineando che "il lavoratore e' tutelato tutte le volte che si allontani dall'azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell'attività ' lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi" e che "la sospensione dell'attività  lavorativa non dipende da scelte voluttuarie del dipendente ma e' di volta in volta ... (Ilgiorno.it)

Si infortuna in strada durante lo smart working. L'Inail condannata a risarcire - La donna si era fatta male cadendo per strada durante l'orario di smart working, ma l'Inail non voleva riconoscerle un indennizzo. La sentenza del tribunale di Milano. (Ilgiornale.it)

Smart working - Spotify lascia scegliere i lavoratori : “La produttività non cala se non lavorano in ufficio” - Stessa corrente di pensiero di Spotify, anche Microsoft sceglie di continuare ad investire nel lavoro smart ma a patto che la produttività non cali. Il colosso musicale – a detta di Berg – “Non ha notato alcun impatto sulla produttività o sull’efficienza dopo il passaggio a un metodo di lavoro distribuito”, in origine adottato per far fronte all’emergenza Covid. (Ilfattoquotidiano.it)