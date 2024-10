Ilrestodelcarlino.it - L’asta dell’Arengo, dal fabbricato Odeon all’edificio ex Mascetti: “Soldi da reinvestire”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ascoli, 18 ottobre 2024 – Ok il prezzo è giusto. Gira la ruota sui beni immobili di proprietà dell’amministrazione comunale che saranno messi in vendita. Ben venti le location che martedì 5 novembre, a partire dalle 9, potranno essere acquisite nel corso delpubblica allestita all’ufficio gare del palazzo Arengo. Si va dal negozio ex Bracchetti, all’appartamento ex Laudi, passando per quella che in passato è stata la scuola Pianaccerro, fino all’ormai famosoPubliex Gil che ospita da tanti anni il cinema. “L’obiettivo è far sì che parte del patrimonio immobiliare comunale possa essere utilizzato per ricavare somme che poi potranno essere utilizzate secondo le esigenze dell’amministrazione e della cittadinanza - dichiarano il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al patrimonio Gianni Silvestri –. Vogliamo valorizzare questi immobili attraverso la loro vendita.