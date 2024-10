"L'area verde di viale Roma in balia dell'erbaccia" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Mi trovo a passare quotidianamente attraverso il parco dietro al Lidl di viale Roma e la situazione è quella delle foto che ho pubblicato. E' veramente tutto lasciato in balia dell'erba e non manutenuto. A chi spetta mantenere ordine in questi parchi?" Forlitoday.it - "L'area verde di viale Roma in balia dell'erbaccia" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo: "Mi trovo a passare quotidianamente attraverso il parco dietro al Lidl die la situazione è quellae foto che ho pubblicato. E' veramente tutto lasciato in'erba e non manutenuto. A chi spetta mantenere ordine in questi parchi?"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola - . ilfaroonline. La piccola volpe, ora fuori pericolo, verrà monitorata per assicurarsi che possa tornare presto nel suo habitat naturale. Roma, 17 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 10:30, la Squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Via Genova è intervenuta in Viale Pola 9 per un delicato salvataggio: una piccola volpe era rimasta intrappolata in un’intercapedine al piano ... (Ilfaroonline.it)

La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" - un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista - Durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera. (askanews) – Francis Ford Coppola è arrivato a Cinecittà per presentare il suo nuovo film “Megalopolis”. Nel pomeriggio incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico, all’Auditorium Parco della ... (Iodonna.it)

La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" - un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista - – ha detto Coppola – La mia generazione è venuto dopo una serie di registi straordinari, prima di tutto gli italiani e soprattutto Roberto Rossellini”. L’evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città 2024. I festeggiamenti proseguono questa sera negli iconici Studi di Cinecittà con l’anteprima italiana di “Megalopolis”, l’opera più recente del Maestro, autore di ... (Iodonna.it)