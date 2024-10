Linkiesta.it - La pretesa italiana di proibire una cosa ovunque, e il lessico debole della sinistra

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per trattare quell’involontario sketch dei Monty Python che è l’introduzione del reato universale per la gestazione per altre, il caso più interessante è un caso che tutti conosciamo – intendendo per «tutti»: i troppissimi italiani che fanno i cosiddetti lavori culturali – e nessuno scrive. Neppure io, naturalmente (le notizie non le danno i giornalisti, stai a vedere che mi metto a darle io). Il caso in sé è banalissimo. Coppia eterosessuale nota non riesce ad avere figli, e fa quel che fanno i benestanti se qualnon possono o vogliono farlo da soli: noleggia i servizi di qualcuno che faccia quellaal posto loro. Questo è il punto dell’articolo in cui le mistichematernità si irritano (come puoi dire che la gravidanza sia come le pulizie di casaaaa), ma a loro arriviamo tra poco.