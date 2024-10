La nuova collezione di gioielli esclusivi per celebrare l’Atalanta e il suo simbolo | FOTO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nove25 rinnova la collaborazione con Atalanta, lanciando una nuova collezione di gioielli che celebra l’iconico club bergamasco e il suo simbolo, la Dea, figura mitologica che incarna forza e determinazione. Dopo il successo della collezione dedicata al Trionfo Europeo, Nove25 presenta una serie di gioielli unici, pensati per onorare la storia e la passione della squadra. I gioielli di Nove25 per l’Atalanta La collezione è composta da quattro pezzi esclusivi: un anello chevalier, un bracciale, un pendente e un orecchino realizzato in argento e curati nei minimi dettagli. Ogni gioiello presenta una raffinata stilizzazione della Dea, simbolo di potenza, eleganza e tradizione, perfettamente intrecciato con l’identità dell’Atalanta. Calcioweb.eu - La nuova collezione di gioielli esclusivi per celebrare l’Atalanta e il suo simbolo | FOTO Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nove25 rinnova la collaborazione con Atalanta, lanciando unadiche celebra l’iconico club bergamasco e il suo, la Dea, figura mitologica che incarna forza e determinazione. Dopo il successo delladedicata al Trionfo Europeo, Nove25 presenta una serie diunici, pensati per onorare la storia e la passione della squadra. Idi Nove25 perLaè composta da quattro pezzi: un anello chevalier, un bracciale, un pendente e un orecchino realizzato in argento e curati nei minimi dettagli. Ogni gioiello presenta una raffinata stilizzazione della Dea,di potenza, eleganza e tradizione, perfettamente intrecciato con l’identità del

