La discarica a cielo aperto: anche rifiuti pericolosi stoccati senza i permessi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gambolò (Pavia) – Ferro, acciaio mabatterie al piombo e al litio, motori elettrici, rame, materiale elettrico e plastico. È solo una parte di quanto è stato rinvenuto martedì dai carabinieri forestali di Mortara in un’area privata di Gambolò sottoposta a controllo in collaborazione con i colleghi della Stazione locale dell’Arma. Nel deposito incontrollato eranocatalogati comee non, tutti nella totale asdelle autorizzazioni previste per questi casi. La superficie, circa 500 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro così come il materiale che contiene. Il proprietario dell’area, che ne eral’utilizzatore, è stato denunciato a piede libero per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione diin mancanza delle autorizzazioni prescritte.