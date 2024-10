Kevin Strootman lascia il calcio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kevin Strootman lascia il calcio, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 34 anni dopo l’ultima esperienza in Italia con la maglia del Genoa. Strootman lascia il calcio, l’annuncio social Strootman ha annunciato la sua decisione con un post su Instagram, scrivendo: “La mia carriera finisce qui, grazie calcio”. Una carriera nella quale Strootman ha vestito – tra le altre – le maglie di Marsiglia, Genoa, Cagliari e Roma. Vanta la vittoria di una Coppa Olandese e di una Supercoppa Olandese, entrambe alzate con il PSV. Inoltre, ha vestito la maglia della Nazionale olandese in 46 occasioni, realizzando anche tre gol. Strootman, nato a Ridderkerk il 13 febbraio 1990, ha iniziato la sua carriera professionistica con lo Sparta Rotterdam, dove ha rapidamente attirato l’attenzione per la sua abilità nel controllo del centrocampo. Metropolitanmagazine.it - Kevin Strootman lascia il calcio Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)il, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 34 anni dopo l’ultima esperienza in Italia con la maglia del Genoa. Strootmanil, l’annuncio social Strootman ha annunciato la sua decisione con un post su Instagram, scrivendo: “La mia carriera finisce qui, grazie”. Una carriera nella quale Strootman ha vestito – tra le altre – le maglie di Marsiglia, Genoa, Cagliari e Roma. Vanta la vittoria di una Coppa Olandese e di una Supercoppa Olandese, entrambe alzate con il PSV. Inoltre, ha vestito la maglia della Nazionale olandese in 46 occasioni, realizzando anche tre gol. Strootman, nato a Ridderkerk il 13 febbraio 1990, ha iniziato la sua carriera professionistica con lo Sparta Rotterdam, dove ha rapidamente attirato l’attenzione per la sua abilità nel controllo del centrocampo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravina : «Dimissioni? Non voglio lasciare il calcio a soggetti che non hanno amore per questo sport» - Le dichiarazioni di Gravina su una sua possibile ricandidatura come capo della FIGC. Ecco le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero Veneto’, ha rilasciato qualche dichiarazione su una sua possibile ricandidatura considerando l’Assemblea del 4 novembre. (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Eriksen lascia lo United? Le parole di Deschamps su Mbappé - […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Eriksen lascia lo United? Le parole di Deschamps su Mbappé - […]. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)