J-POP Manga presenta Shimazaki nella terra della pace di Gouten Hamada e Takeshi Seshimo

Dopo averla annunciata alla scorsa edizione di COMICON Napoli, J-POP Manga presenta la nuova serie Shimazaki nella terra della pace scritta da Gouten Hamada e disegnata da Takeshi Seshimo. Un action-thriller travolgente che è stato consigliato dal maestro Hitoshi Iwaaki, autore di Kiseiju – L'ospite Indesiderato, e si è posizionato ai primi posti di tutti i più importanti premi nipponici tra cui Next Manga Award, Kono Manga Ga Sugoi! e Manga Taisho. Da bambino, Shingo Shimazaki è stato rapito dall'organizzazione terroristica globale LEL ed è stato addestrato per diventare un loro operativo. Dopo trenta lunghi anni è riuscito a fuggire e a tornare in Giappone.

