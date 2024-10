Cultweb.it - Israele diffonde un video sulla morte di Yahya Sinwar, ecco le ultime immagini del leader di Hamas

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle scorse ore, l’esercito israeliano ha diffuso unche mostra leore di vita di. Le, riprese da un drone, mostrano l’uomo,di, e ideatore dell’attacco del 7 ottobre 2023, seduto su una poltrona, avvolto in una kefiah che gli copre il viso. È ferito, la mano destra è probabilmente amputata. Viene poi colpito. Al mattino seguente, i soldati sono entrati e lo hanno identificato. Fino all’ultimoha provato a difendersi, lanciando qualcosa verso il drone. Vi proponiamo il, pubblicato sul canale YouTube di La Repubblica, specificando che lepossono essere difficili da sostenere per un pubblico sensibile. Perciò, scegliete con cura se vederle o meno. L’operazione non era pianificata.è stato ucciso mercoledì scorso durante un pattugliamento di routine.