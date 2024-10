Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, un guaio per Conte: salterà più partite del previsto, le ultime

(Di venerdì 18 ottobre 2024), in casa Napoli c’è preoccupazione: si allungano i tempi di recupero rispetto al, le. In casa Napoli sono emersi diversi problemi dalla sosta per le nazionali. Gli infortuni died Olivera tengono banco e lasciano Antoniocon dei problemi in più da risolvere. Certo, l’allenatore degli azzurri ha delle buone carte da giocare e questo fa dormire sonni tranquilli anche i tifosi: contro l’Empoli spazio a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, ragazzi che aspettavano la propria occasione per mettersi in mostra. Al tempo stesso, però, c’è grande apprensione attorno alle condizioni dei due calciatori azzurri che dovranno restare fermi ai box. Se è vero che nelle scorse ore si è parlato di un sms di Olivera che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, per quanto riguarda il centrocampista slovacco pare che le cose siano più complicate.