Influenza australiana | sintomi e cure

L'Influenza australiana è una variante stagionale che ha colpito l'emisfero sud durante l'inverno, e ora si sta diffondendo anche in Europa, compresa l'Italia. Gli esperti avvertono di una stagione Influenzale particolarmente intensa, con sintomi più aggressivi rispetto al solito. Con l'arrivo dei primi freddi, è fondamentale conoscere i sintomi principali e adottare misure preventive. Caratteristiche dell'Influenza australiana L'Influenza australiana si presenta come una forma particolarmente virulenta di Influenza, caratterizzata da una maggiore capacità di diffusione e da sintomi più gravi rispetto ad altre varianti stagionali. Tra i sintomi più comuni si annoverano: Febbre alta (spesso superiore ai 38°C). Dolori muscolari e articolari diffusi. Mal di gola intenso. Tosse secca e persistente. Mal di testa forte e senso di spossatezza.

