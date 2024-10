Thesocialpost.it - Immigrati, scontro brutale tra Meloni e Schlein: botta e risposta sui social

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I magistrati italiani rifiutano il modello albanese, rimandando i 12 migranti in Italia. Nel frattempo, lopolitico che si riflette nell'Adriatico si sposta su X (l'ex Twitter, oggi di Elon Musk). Giorgiatenta di ribaltare il fallimento delle sue politiche sull'immigrazione, criticando il Partito Democratico, definito "inaccettabile", e pubblicando il documento con cui il Pd chiede all'Unione Europea di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. La segretaria del Pd, Elly, non tarda a rispondere con una dose di sarcasmo, commentando direttamente sotto il post della premier: "Dunque, è colpa del Pd se i giudici hanno stabilito che non rispettate le leggi?".