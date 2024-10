Ilgiorno.it - Il sostegno delle Amazzoni ad Oncologia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Leregalano “aria“ al reparto didell’ospedale di Sondrio. In funzione già da qualche tempo, l’impianto di condizionamento donato dall’associazione, fondata nel 2008 per iniziativa di un gruppo di donne operate di cancro al seno dalla dottoressa Patrizia Franzini con la volontà di sostenere le donne e di divulgare una corretta informazione per stimolare la prevenzione, è stato inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì nel reparto didell’ospedale di Sondrio, alla presenza del direttore generale Monica Fumagalli. L’impianto è stato installato lungo il corridoio sul quale si affacciano le camere che vengono rinfrescate dall’aria che esce dalle bocchette poste sul soffitto.