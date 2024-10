Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso Empoli: parla Francesco Modugno

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Hato soprattutto delil giornalista di Sky Sporta Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La cena tra Conte e De Laurentiis è stata conviviale, cordiale. E’ stata una cena allargata alla signora Jacqueline e al vicepresidente Edoardo. Quindi è stata un modo per vedersi, non un vertice per qualcosa di particolare. Una cena piena di sorrisi, insomma. Meret vicino al rinnovo? Beh, a distanza di tempo mi risuonano le parole che al Maradona, in confidenza, mi disse qualche settimana fa il suo agente Pastorello. ‘Sono qui per mettere a posto un po’ di cose’. E’ chiaro che si riferisse al rinnovo del portiere, vicino come si diceva. Olivera è tornato ieri a in città un po’ stanco, ma ha un gran fisico.