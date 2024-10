I giudici italiani mettono in dubbio la sicurezza dei centri di rimpatrio in Albania: i migranti tornano in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente pronunciamento della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sollevato un acceso dibattito politico riguardo ai centri di permanenza e rimpatrio inaugurati dal governo Meloni in Albania. A seguito della decisione dei magistrati, dodici migranti provenienti da Egitto e Bangladesh sono stati trasferiti su una nave militare Italiana, riportandoli a Bari per l’accoglienza in un centro per richiedenti asilo. Questa situazione ha acceso una polemica che si sviluppa su più fronti, coinvolgendo esponenti del governo e della magistratura, nonché le questioni di diritto internazionale riguardanti la protezione dei migranti. Gaeta.it - I giudici italiani mettono in dubbio la sicurezza dei centri di rimpatrio in Albania: i migranti tornano in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente pronunciamento della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sollevato un acceso dibattito politico riguardo aidi permanenza einaugurati dal governo Meloni in. A seguito della decisione dei magistrati, dodiciprovenienti da Egitto e Bangladesh sono stati trasferiti su una nave militarena, riportandoli a Bari per l’accoglienza in un centro per richiedenti asilo. Questa situazione ha acceso una polemica che si sviluppa su più fronti, coinvolgendo esponenti del governo e della magistratura, nonché le questioni di diritto internazionale riguardanti la protezione dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Albania - il Tribunale non convalida il trattenimento dei primi 12 stranieri trasferiti nei centri di rimpatrio - La procedura è frutto dell’accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei migranti. La nave della Marina Libra si è occupata del trasferimento in Albania i 16 migranti, dieci provenienti dal Bangladesh e 6 dall’Egitto, quattro dei quali sono dovuti tornare indietro perché minorenni o fragili. Il tribunale di Roma, sezione immigrazione, non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno ... (Open.online)

Latina / Immigrazione irregolare - due persone espulse e due accompagnate nei Centri di rimpatrio - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Latina, ha realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio diretto al rintraccio degli stranieri irregolari, cui hanno preso parte […] L'articolo Latina / Immigrazione irregolare, due persone espulse e due accompagnate nei Centri di rimpatrio sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Centri per il rimpatrio come forni : “40 gradi - frigo rotti - acqua bollente e tentati suicidi : il prossimo dramma? Solo questione di tempo” - Con 46 persone recluse al momento dell’ispezione, il centro è attualmente sotto amministrazione giudiziaria in seguito all’inquietante inchiesta per turbativa d’asta e frode nei confronti dell’ente gestore, Martinina srl, mentre è ancora in corso la gara pubblica per il nuovo appalto. “In questa fase di transizione non c’è nessun visibile cambiamento rispetto al passato”, spiega al Fatto ... (Ilfattoquotidiano.it)