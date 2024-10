Ho guardato dentro al futuro delle città. E ho paura (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Che mondo lasceremo ai nostri figli?». È la domanda che molti genitori, ma non solo, si fanno guardando a un futuro sempre più incerto sotto molteplici punti di vista: sociali, economici, politici e ovviamente climatici. La Terra, infatti, sta diventando sempre di più un pianeta inospitale. Gli effetti del cambiamento climatico, già visibili oggigiorno, non faranno che peggiorare la situazione se non si registrerà un’inversione di tendenza. Non a caso sempre più giovani soffrono di eco-ansia mentre, secondo diversi studi realizzati da numerose università, tra cui la University College di Londra, aumenta anche il numero di persone che rinuncia a fare figli per il timore degli effetti della crisi climatica. Tpi.it - Ho guardato dentro al futuro delle città. E ho paura Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Che mondo lasceremo ai nostri figli?». È la domanda che molti genitori, ma non solo, si fanno guardando a unsempre più incerto sotto molteplici punti di vista: sociali, economici, politici e ovviamente climatici. La Terra, infatti, sta diventando sempre di più un pianeta inospitale. Gli effetti del cambiamento climatico, già visibili oggigiorno, non faranno che peggiorare la situazione se non si registrerà un’inversione di tendenza. Non a caso sempre più giovani soffrono di eco-ansia mentre, secondo diversi studi realizzati da numerose università, tra cui la University College di Londra, aumenta anche il numero di persone che rinuncia a fare figli per il timore degli effetti della crisi climatica.

