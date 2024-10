Bergamonews.it - HackersGen 2024: torna il meet up della più grande community italiana di studenti di informatica

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. L’appuntamento è per il 26 ottobre dalle 8 alle 17, al Kilometro Rosso innovation district di Bergamo,TheEvent: iluppiùdidi. Il tema dell’eventosarà il “viaggio formativo” (IT’s a Journey). Oggi,e appassionati di ICT si trovano in un vasto continente ricco di opportunità, approfondimenti, tecnologie, input, mestieri, percorsi di studio, nicchie e curiosità. Il progettonasce proprio per accompagnare glinell’esplorazione di questo settore. Oltre al lancioTech Journey, l’evento presenterà le attivitàper l’anno scolastico/25. Gliavranno l’opportunità di entrare in contatto con professionisti del settore, aziende e istituti di formazione che li aiuteranno ad ampliare i propri orizzonti.