Giuseppe Catanzariti morto a 18 anni dopo un incidente stradale con la sua moto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un terrificantesi è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre nella Città metropolitana di Reggio Calabria. Un giovane di appena 18, èsulla strada provinciale nel territorio di Bianco, nella Locride, precisamente in località Pardesca. Il ragazzo si trovava in sella alla sua, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’automobile. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118:è deceduto sul colpo.Leggi anche: Schianto mortale sull’A10: traffico in tilt, ci sono morti e feriti Il messaggio del sindaco di Bianco “Con profondo dolore e sgomento, mi unisco al lutto che ha colpito la nostra comunità per la tragica scomparsa di un giovane di Bianco, deceduto in un drammaticolungo la strada provinciale SP69, che collega Bianco alla frazione Pardesca.