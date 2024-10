Lanazione.it - Galcianese, i tecnici del Parma in visita al Conti: allenamenti per i giovani talenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - La collaborazione fraAcademy entra nel vivo. Mercoledì, nell'ambito del percorso di affiliazione biennale fra le due società, c'è stata laaldi alcunidel sodalizio di serie A, guidati dal manager tecnico gialloblù, Roberto Pirovano. E' stata l'occasione per mettere in praticaformativi mirati per idel vivaio biancazzurro e per proseguire il confronto con gli allenatori della. Non solo. Idell'Academy si sono anche soffermati con genitori, mister e ragazzi per illustrare al meglio il progetto di affiliazione fra le due società.