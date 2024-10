Fiume esonda e allaga la città, frane e circolazione ferroviaria interrotta. Strade come torrenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) È esondato il Po poco dopo le 16 di venerdì 18 ottobre a Torino. L’acqua ha invaso le banchine dei Murazzi in centro, dove i locali erano stati chiusi da ieri. La situazione un po’ surreale vedeva l’acqua alta tra i passanti che approfittavano della tregua di sole di alte temperature del pomeriggio. come scrive il Corriere della Sera, le forti e continue piogge degli ultimi giorni – sull’alto Novarese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Biellese si sono raggiunti anche punte di 200 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore – stanno intanto mettendo a dura prova gli alvei dei fiumi piemontesi al confine con la Liguria, ma a preoccupare, anche in altre zone della regione, sono adesso le nuove piogge attese in giornata in presenza di terreni già ovunque saturi d’acqua. Leggi anche: “Una fortissima scarica elettrica”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Èto il Po poco dopo le 16 di venerdì 18 ottobre a Torino. L’acqua ha invaso le banchine dei Murazzi in centro, dove i locali erano stati chiusi da ieri. La situazione un po’ surreale vedeva l’acqua alta tra i passanti che approfittavano della tregua di sole di alte temperature del pomeriggio.scrive il Corriere della Sera, le forti e continue piogge degli ultimi giorni – sull’alto Novarese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Biellese si sono raggiunti anche punte di 200 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore – stanno intanto mettendo a dura prova gli alvei dei fiumi piemontesi al confine con la Liguria, ma a preoccupare, anche in altre zone della regione, sono adesso le nuove piogge attese in giornata in presenza di terreni già ovunque saturi d’acqua. Leggi anche: “Una fortissima scarica elettrica”.

Livornese : fiume Cornia rompe gli argini - 12 persone isolate. Un uomo si salva dall'acqua aggrappandosi ai cartelli stradali

Siena è stata pesantemente colpita dal nubifragio: la stazione ferroviaria è allagata e i sottopassaggi sono diventati inaccessibili. Casa di riposo evacuata e scuole chiuse A Suvereto, le autorità hanno dovuto evacuare gli ospiti di una casa di riposo, trasferendoli ai piani superiori per metterli al sicuro dall'acqua.

Alluvione - il fiume rompe l'argine. L'acqua invade tutto : evacuazioni - soccorsi sul posto

"Il cantiere sta proseguendo i lavori sull'argine, i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica stanno monitorando la situazione e sono pronti ad intervenire se si presentasse la necessità. La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre dopo l'allerta rossa.

L'inferno della famiglia in vacanza : la piena del fiume - l'auto per scappare. Nonna e neonato travolti dall'acqua

I genitori si sarebbero salvati aggrappandosi ad alcune piante – in base anche a quanto raccontato da alcuni testimoni – mentre la nonna e il bambino di 5 mesi sono stati trascinati via. La famiglia tedesca ora si trova in una struttura ricettiva nelle vicinanze di dove è avvenuta la tragedia. Inferno di acqua e fango: così nonna e nipote sono scomparsi, terribile racconto di quei minuti ...