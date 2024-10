È il suo corpo Trovata morta bruciata Silvia Nowak giorni dopo la scomparsa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è conclusa tragicamente ladi, la donna tedesca di 53 annilo scorso 15 ottobre a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, nel Salernitano. Il suoè stato ritrovato carbonizzato, nascosto tra le sterpaglie non lontano dalla sua abitazione, gettando un’ombra di mistero su quella che in un primo momento sembrava una semplice sparizione. A fare la macabra scoperta sono stati gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile e dai carabinieri della stazione locale, che hanno individuato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Le autorità, che finora non escludono alcuna pista, stanno indagando con estrema attenzione. Leggi anche: “È il suo”.