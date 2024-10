Di cosa parla esattamente Dune | Prophecy?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Didebutterà su Max il mese prossimo, ma la trama della serie è ancora misteriosa come le sabbie di Arrakis. Fortunatamente, Collider hato con il cast e la troupe della prossima serie prequel di fantascienza al New York Comic Con di questo fine settimana all’interno del Collider Studio, e proprio come i piani secolari della Bene Gesserit, la trama della serie si sta mettendo a fuoco. Alison Schapker, showrunner/produttrice esecutiva di, ha dichiarato che la serie si svolgerà sulla scia della Jihad Butleriana, quando l’umanità si sollevò contro l’intelligenza artificiale.