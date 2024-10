Criscitiello: «Inter, mi aspettavo partenza lanciata. Deve correre» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michele Criscitiello si dice incerto della partenza dell’Inter in questa stagione. Il Direttore di Sportitalia ne parla in attesa della partita contro la Roma che si terrà tra pochi giorni. ASPETTATIVE – La partita di questo weekend sarà molto complessa per Simone Inzaghi. Allo Stadio Olimpico ci sarà il match contro i giallorossi, ne parla Michele Criscitiello: «La Roma ha la chance della vita contro l’Inter e ha bisogno di Dybala. Un grande allenatore sa che Dybala Deve stare al centro del progetto, ovviamente se sta bene. Mi sembra sia abbastanza chiaro questo. Dall’Inter ci aspettiamo adesso altro: fino alla prossima sosta o al prossimo Natale Deve correre. Non ci sono danni, però mi aspettavo una partenza forse leggermente più lanciata fino ad ora». Inter-news.it - Criscitiello: «Inter, mi aspettavo partenza lanciata. Deve correre» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michelesi dice incerto delladell’in questa stagione. Il Direttore di Sportitalia ne parla in attesa della partita contro la Roma che si terrà tra pochi giorni. ASPETTATIVE – La partita di questo weekend sarà molto complessa per Simone Inzaghi. Allo Stadio Olimpico ci sarà il match contro i giallorossi, ne parla Michele: «La Roma ha la chance della vita contro l’e ha bisogno di Dybala. Un grande allenatore sa che Dybalastare al centro del progetto, ovviamente se sta bene. Mi sembra sia abbastanza chiaro questo. Dall’ci aspettiamo adesso altro: fino alla prossima sosta o al prossimo Natale. Non ci sono danni, però miunaforse leggermente piùfino ad ora».

