Cosa fare nel fine settimana a Latina e provincia | la guida ai principali appuntamenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante le previsioni del tempo non promettano nulla di buono, il prossimo, indi, si preannuncia pieno di occasioni ed eventi da scoprire. Ecco alcune idee per godersi al meglio questo. Feste e Tradizioni: Celebrazione delle Antiche Usanze Per chi ama immergersi nella tradizione, il weekend offre momenti dedicati alla celebrazione delle usanze locali. A Cisterna di, la Fiera della Ricalata rievoca le antiche tradizioni pastorali, offrendo un tuffo nel passato. Sempre a Cisterna, una mostra dedicata ai mattoncini Lego permetterà di ammirare diorami creativi e, per i più piccoli (o nostalgici), di cimentarsi con le costruzioni. Scoprire la Natura con Visitete Per chi desidera conoscere meglio il territorio, non mancano le visitete ed escursioni.