Cina: hub di piccole merci aumenta efficienza trasporti per e-commerce transfrontaliero (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hangzhou, 18 ott – (Xinhua) – Yiwu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, nota come il “supermercato del mondo” per le sue massicce esportazioni di piccole merci, ha inaugurato un servizio ferroviario speciale per i prodotti di e-commerce transfrontaliero che raggiungera’ il mercato globale attraverso il trasporto intermodale ferrovia-mare. Un treno che trasportava 90 TEU (unita’ equivalenti a 20 piedi) di articoli di e-commerce transfrontaliero ha fischiato ed e’ partito dalla Yiwu West Railway Station questa mattina, diretto al porto di Ningbo-Zhoushan, segnando l’avvio del servizio ferroviario. Le merci trasportate, dopo aver raggiunto il porto, il piu’ frequentato al mondo in termini di traffico merci, saranno spedite in Nord America. Romadailynews.it - Cina: hub di piccole merci aumenta efficienza trasporti per e-commerce transfrontaliero Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hangzhou, 18 ott – (Xinhua) – Yiwu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, nota come il “supermercato del mondo” per le sue massicce esportazioni di, ha inaugurato un servizio ferroviario speciale per i prodotti di e-che raggiungera’ il mercato globale attraverso il trasporto intermodale ferrovia-mare. Un treno che trasportava 90 TEU (unita’ equivalenti a 20 piedi) di articoli di e-ha fischiato ed e’ partito dalla Yiwu West Railway Station questa mattina, diretto al porto di Ningbo-Zhoushan, segnando l’avvio del servizio ferroviario. Letrasportate, dopo aver raggiunto il porto, il piu’ frequentato al mondo in termini di traffico, saranno spedite in Nord America.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camera di Commercio - prestiti con tassi alti per le piccole imprese - la svolta per le umbre : super fondo per arginare i costi - La Camera di Commercio dell'Umbria ha varato un bando con un fondo 600mila euro per aiutare le micro e piccole imprese nell'accedere al credito bancario e mitigare gli alti costi d'interesse. Lo scopo è quello di abbattere di due o quattro punti percentuali i tassi d’interesse applicati ai... (Perugiatoday.it)

Fondo Crescita - focus dei commercialisti : Boccata d’ossigeno per le piccole imprese campane - La ‘Regione’ ha impegnato circa 100 milioni gestiti, sempre da Sviluppo Campania, per investimenti da 500. “Inoltre per le microimprese – ha aggiunto – abbiamo anche il Fondo rotativo. Considerando il periodo di ammortamento abbastanza lungo è una grossa ‘boccata di ossigeno’ per chi ha esigenze anche di liquidità”. (Ildenaro.it)

Camera di commercio - altri 123mila euro per la partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere - La Camera di commercio della Romagna conferma il proprio impegno a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio, con un importante incremento del budget destinato alla partecipazione a eventi fieristici. 000 euro. . . L’iniziale stanziamento di 200. . 000 euro è stato aumentato di ulteriori 123. (Forlitoday.it)