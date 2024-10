Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 5^ giornata (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Prima, le sfide clou sono Borgo Minonna-Filottranese, Castelbellino-Montemarciano e il testa-coda Staffolo-Borghetto. In Seconda ci sono Corinaldo-Terre del Lacrima e Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia VALLESINA, 18 ottobre 2024 – Siamo alla vigilia della 5^ giornata di campionato in Prima e Seconda Categoria e i palloni cominciano a farsi scottanti nel fine settimana del 19 e 20 ottobre. Nel girone B di Prima Categoria, in particolare, tutti sono a caccia delle due capoliste Osimo 2011 e Montemarciano: gli osimani ospitano una Labor desiderosa del riscatto, mentre gli uomini di Caccia sono impegnati in casa di un Castelbellino in ripresa. Il big match di giornata è Borgo Minonna-Filottranese, soprattutto per capire le ambizioni delle due squadre. Così come la Castelfrettese non può sbagliare la trasferta di San Biagio se vuole puntare all’alta classifica. .com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 5^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) In, le sfide clou sono Borgo Minonna-Filottranese, Castelbellino-Montemarciano e il testa-coda Staffolo-Borghetto. Inci sono Corinaldo-Terre del Lacrima e Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia VALLESINA, 18 ottobre– Siamo alla vigilia5^di campionato ine i palloni cominciano a farsi scottanti nel fine settimana del 19 e 20 ottobre. Nel girone B di, in particolare, tutti sono a caccia delle due capoliste Osimo 2011 e Montemarciano: gli osimani ospitano una Labor desiderosa del riscatto, mentre gli uomini di Caccia sono impegnati in casa di un Castelbellino in ripresa. Il big match diè Borgo Minonna-Filottranese, soprattutto per capire le ambizioni delle due squadre. Così come la Castelfrettese non può sbagliare la trasferta di San Biagio se vuole puntare all’alta classifica.

Calcio : prima e seconda categoria. La Torrelaghese e il Capezzano vincono bene. Pareggi per Corsanico e Massarosa

Successo senza prender gol anche per la Torrelaghese di Riccardo Belluomini che al "Martini" di Viareggio si fa valere battendo 2-0 il Serricciolo grazie alle reti nel primo tempo del mediano Grossi e dell'attaccante Saviozzi (MvP). Il Corsanico invece fa 0-0 in casa a "Le Colline" dove il Pontasserchio non sfonda contro una difesa dove il migliore è Giunta.

Prima e seconda Categoria. Gambassi senza limiti. Ok Ponte a Cappiano

Passiamo poi al girone G, dove il Ponte a Cappiano torna alla vittoria espugnando con un rocambolesco 4-3 il campo del Corazzano, dopo essere andato all'intervallo sotto di una reta. Con il 2-0 inflitto in casa al Vaggio Piandiscò, grazie alle reti di Oliva e Salucci, i termali hanno infatti colto la terza vittoria di fila portando a 337 i minuti di imbattibilità.

