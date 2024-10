Terzotemponapoli.com - Budel: “Son curioso di vedere Gilmour”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alessandro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Domenica alle 12.30 si giocherà Empoli-Napoli. Grande curiosità per. All’ex calciatore piace la mentalità instillata da Conte. Parole d’elogio poi per Henderson e Vasquez. Belle parole anche per l’avvio di stagione dell’Empoli. Di seguito le sue parole alla radio.sue sulla mentalità del Napoli Così l’ex calciatore: “Sondi, ne parlano tutti benissimo, ma non ho avuto modo di apprezzarlo. Questo Napoli ha una mentalità importante grazie a Conte, questo periodo di sosta sarà servito al Napoli per diventare sempre più una macchina. Non avere le coppe ed avere Conte in panchina son due grandissimi vantaggi.“ Su Henderson e Vasquez Henderson? E’ interessante, ha forza, è dinamico e sta giocando in continuità in A da anni.