Bongiorno | Open Arms bighellonava

11.50 "Open Arms ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli rifiuti.La nave ha scelto di bighellonare invece di recarsi nel suo Stato di bandiera che era la Spagna".Così l'avvocata Bongiorno nell'arringa al processo Open Arms che vede imputato il ministro Salvini. "Il porto sicuro fu dato in due ore dopo l'ingresso in acque italiane"ha detto,accusando la Open Arms di avere un "appuntamento" con la barca dei migranti che,secondo un video girato dal sommergibile Venuti, non era in avaria.

