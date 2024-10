Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca continuità in casa con Pino Firenze (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 – Non è ancora passato l’entusiasmo per l’esordio positivo in casa del CUS Pisa targato Cosmocare, che ha superato con grande facilità il quotato Sansepolcro, conquistando i primi due punti dopo la sconfitta di San Vincenzo, sul campo della corazzata Garden Toscana Resort. Il quintetto di Andrea Scocchera ha un’altra impegnativa gara interna, domenica alle 18 in Via Chiarugi: l’avversario di turno è l’Enic U.S. Pino Basket Firenze, compagine ancora a punteggio pieno, insieme a Montevarchi e San Vincenzo. Pino DRAGONS Firenze – Reduce da una stagione chiusa al sesto posto nella poule promozione, dopo aver battuto due volte su due gli universitari nella regular season, dimostrandosi compagine difficile da affrontare, con ritmi molto alti, la squadra del confermato coach Miniati ha connotati molto chiari. Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca continuità in casa con Pino Firenze Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Non è ancora passato l’entusiasmo per l’esordio positivo indel CUStargato, che ha superato con grande facilità il quotato Sansepolcro, conquistando i primi due punti dopo la sconfitta di San Vincenzo, sul campo della corazzata Garden Toscana Resort. Il quintetto di Andrea Scocchera ha un’altra impegnativa gara interna, domenica alle 18 in Via Chiarugi: l’avversario di turno è l’Enic U.S., compagine ancora a punteggio pieno, insieme a Montevarchi e San Vincenzo.DRAGONS– Reduce da una stagione chiusa al sesto posto nella poule promozione, dopo aver battuto due volte su due gli universitari nella regular season, dimostrandosi compagine difficile da affrontare, con ritmi molto alti, la squadra del confermato coach Miniati ha connotati molto chiari.

