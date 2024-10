AZ Alkmaar-PSV (sabato 19 ottobre 2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’AZ Alkmaar non arriva bene a questa sfida che potrebbe essere davvero cruciale, dopo due sconfitte in Eredivisie e una in Europa League in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 2-0. Il PSV invece prima della sosta ha vinto la sua ottava partita di fila nel campionato olandese nonostante l’inferiorità numerica per quasi in tempo, causata InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - AZ Alkmaar-PSV (sabato 19 ottobre 2024 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’AZnon arriva bene a questa sfida che potrebbe essere davvero cruciale, dopo due sconfitte in Eredivisie e una in Europa League in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 2-0. Il PSV invece prima della sosta ha vinto la sua ottava partita di fila nel campionato olandese nonostante l’inferiorità numerica per quasi in tempo, causata InfoBetting: Scommesse Sportive e

