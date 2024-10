Atp Anversa 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Stefanos Tsitsipas sarà la prima testa di serie di un tabellone probabilmente un po’ più spoglio rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Belgio. L’altro top-25 dovrebbe essere il solo Felix Auger-Aliassime. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 di Anversa è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Stefanos Tsitsipas sarà la prima testa di serie di un tabellone probabilmente un po’ più spoglio rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Belgio. L’altro top-25 dovrebbe essere il solo Felix Auger-Aliassime. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - Fucsovics 6-7(4) 6-4 6-2 Bautista Agut b. . Carballes Baena 2-6 6-4 6-2 Gaston b. Non ci sono tennisti italiani al via. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. (7) Navone 6-4 6-7(3) 7-6(4) (3) Auger-Aliassime b. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : programma - orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre - C’è anche il numero 3 del tabellone Felix Auger-Aliassime contro il redivivo Roberto Bautista Agut. 30, presenti anche la testa di serie numero 5 Jiri Lehecka e Marcos Giron. 00 (1) De Minaur vs Gaston non prima delle 18. In serata, non prima delle 18. . 30 (5) Lehecka vs (Q) Seyboth Wild/(2) Tsitsipas a seguire (8) Giron vs Bergs/(4) Baez The post Atp Anversa 2024: programma, orari e ordine di ... (Sportface.it)

