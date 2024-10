Napolipiu.com - Ancora Caprile con l’Empoli, ma Meret è quasi pronto: c’è la data del rientro

(Di venerdì 18 ottobre 2024), dopo l’infortunio rimediato con i bianconeri, potrebbe tornare titolare per il match contro il Milan il 29 ottobre. Il Napoli si prepara ad affrontaresenza il suo portiere titolare, Alex, infortunatosi nella gara contro la Juventus il 21 settembre. In quella partita,ha dovuto lasciare il campo a Elia, il quale guiderà nuovamente la difesa azzurra nella sfida di domenica 20 ottobre, in programma alle 12:30. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino,potrebbe tornare a disposizione per la successiva partita contro il Lecce, prevista per il 26 ottobre al Maradona. Tuttavia, è probabile che per quella garainizi dalla panchina, mentre il suoda titolare è atteso per il match contro il Milan il 29 ottobre.